Sampdoria, Ferrero: "Keità è nostro, mancano solo le visite. Candreva…" (Di lunedì 21 settembre 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha annunciato i prossimi movimenti di mercato da parte della Sampdoria. Il club ligure infatti ha la stretta necessità di aggiungere qualità alla rosa a disposizione di mister Claudio Ranieri. La squadra genovese, per quanto tosta e massiccia fisicamente, ha dimostrato anche nella gara di ieri sera contro la Juventus l'assoluto bisogno di rinforzare la rosa per evitare di ritrovarsi immischiata nella lotta per la salvezza anche in questa stagione. Keità, ex Lazio ed Inter, potrebbe essere a disposizione di Ranieri già per la prossima gara, mentre un altro nome che avanza con prepotenza è un altro interista: Antonio Candreva.LE PAROLE DI Ferrerocaption id="attachment 546957" align="alignnone" width="1024" Ferrero ... Leggi su itasportpress

