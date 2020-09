Salvini: 'Ora il centrodestra governa in 15 Regioni su 20' (Di lunedì 21 settembre 2020) Arriva con un post su Facebook il primo commento di Matteo Salvini ai risultati delle elezioni regionali. 'Se i dati verranno confermati, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Arriva con un post su Facebook il primo commento di Matteoai risultati delle elezioni regionali. 'Se i dati verranno confermati, da domani Lega esaranno alla guida di 15...

lucianonobili : Decisivi in #Toscana per la vittoria di @EugenioGiani: anche stavolta #Salvini lo abbiamo fermato noi. Orgogliosi d… - fattoquotidiano : Dopo i commercialisti del partito, ora l’Antiriciclaggio e la Procura di Milano indagano sul conto corrente della “… - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Ora il centrodestra governa in 15 Regioni su 20' #matteosalvini - 75simonetta : RT @lauracesaretti1: Vedo benone Salvini (ora almeno la smetterete di stracciarci i coglioni con il pericolo Capitano, o no?) - Valenti00278189 : mi auguro che ora Salvini e Meloni smettano di fare i gattini e visto che hanno orientato il voto verso il si, si i… -