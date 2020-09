Regionali in Campania, primo exit poll Rai: De Luca 54-58%, Caldoro 23-27% (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio per Rai per la corsa alla guida della regione Campania il presidente uscente Vincenzo De Luca con il 54-58% dei consensi è avanti allo sfidante di centrodestra Stefano Caldoro con il 23-27%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo glidel Consorzio Opinio per Rai per la corsa alla guida della regioneil presidente uscente Vincenzo Decon il 54-58% dei consensi è avanti allo sfidante di centrodestra Stefanocon il 23-27%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

