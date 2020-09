Regionali 2020, prime proiezioni Swg-La7: Giani in vantaggio su Ceccardi in Toscana, nelle Marche in testa Acquaroli (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per le Regionali 2020 che hanno coinvolto 7 Regioni: Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta. In totale, sono chiamati a votare 18.471.692 elettori, per un totale di 22.061 sezioni. Ai seggi, aperti oggi dalle 7 alle 15, inizieranno ora gli scrutini di suppletive e Regionali. 16:58 – 21 settembre - Le proiezioni in Veneto vedono Luca Zaia al 73,5%, Lorenzoni al 16,7% e Cappelletti al 4,2%. Sulla Liguria invece c’è Toti al 53,5%, Sansa 39,5% e Massardo al 3,6%. September 21, 2020 September 21, 2020 16:45 – 21 settembre - Arrivano le ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per leche hanno coinvolto 7 Regioni: Veneto, Liguria,, Puglia, Campania,e Valle d’Aosta. In totale, sono chiamati a votare 18.471.692 elettori, per un totale di 22.061 sezioni. Ai seggi, aperti oggi dalle 7 alle 15, inizieranno ora gli scrutini di suppletive e. 16:58 – 21 settembre - Lein Veneto vedono Luca Zaia al 73,5%, Lorenzoni al 16,7% e Cappelletti al 4,2%. Sulla Liguria invece c’è Toti al 53,5%, Sansa 39,5% e Massardo al 3,6%. September 21,September 21,16:45 – 21 settembre - Arrivano le ...

