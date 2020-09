Referendum, exit poll: vince il “sì”. Il Parlamento a un passo dal taglio di 345 parlamentari (Di lunedì 21 settembre 2020) Sarà un Parlamento ridotto di 345 parlamentari. E’ quanto emerge dagli exit poll sul Referendum costituzionale. In base alle proiezioni Rai del Consorzio Opinio Italia, il “sì” è in vantaggio con il 60-64 % delle presenze. In netto svantaggio il “no”. Referendum exit poll: vince il “sì” I dati sono stati raccolti con una copertura … L'articolo Referendum, exit poll: vince il “sì”. Il Parlamento a un passo dal taglio di 345 parlamentari Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Sarà unridotto di 345. E’ quanto emerge daglisulcostituzionale. In base alle proiezioni Rai del Consorzio Opinio Italia, il “sì” è in vantaggio con il 60-64 % delle presenze. In netto svantaggio il “no”.il “sì” I dati sono stati raccolti con una copertura … L'articoloil “sì”. Ila undaldi 345Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

