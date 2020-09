Raimondo Todaro operato d’urgenza: paura a Ballando Con Le Stelle (Di lunedì 21 settembre 2020) Questo articolo Raimondo Todaro operato d’urgenza: paura a Ballando Con Le Stelle . Raimondo Todaro è finito all’ospedale dopo essere stato ricoverato d’urgenza: il ballerino lascia Ballando Con Le Stelle? Caos da Milly Carlucci. Ennesimo problema durante questa edizione di Ballando Con Le Stelle: Raimondo Todaro è stato infatti portato in ospedale d’urgenza e nelle prossime ore, salvo problemi dell’ultim’ora, verrà operato. A dare l’annuncio è stata Selvaggia … Leggi su youmovies (Di lunedì 21 settembre 2020) Questo articolod’urgenza:Con Leè finito all’ospedale dopo essere stato ricoverato d’urgenza: il ballerino lasciaCon Le? Caos da Milly Carlucci. Ennesimo problema durante questa edizione diCon Leè stato infatti portato in ospedale d’urgenza e nelle prossime ore, salvo problemi dell’ultim’ora, verrà. A dare l’annuncio è stata Selvaggia …

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Irisamalu : RT @stanzaselvaggia: Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si ann… - filufilo : RT @Unf_Tweet: Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: Elisa Isoardi sabato sera cosa farà? #ballandoconlestelle - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Elisa Isoardi, visibilmente preoccupata, ha appena postato una storia Instagram dove spiega meglio la situazione. Come sape… -