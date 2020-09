Polemica Minigonna a Scuola, La Vice Preside Chiarisce: si Tratta di Equivoco (Di lunedì 21 settembre 2020) “Mi dispiace che questo Equivoco non sia stato chiarito sul nascere, il mio era solo un consiglio“. Queste le parole della Vice Preside al centro della Polemica sul dress code, divampata al liceo “Socrate” di Roma. “Ho semplicemente trasmesso loro quello che stava accadendo a me in quel momento. La persona che hanno di fronte, … Leggi su youreduaction (Di lunedì 21 settembre 2020) “Mi dispiace che questonon sia stato chiarito sul nascere, il mio era solo un consiglio“. Queste le parole dellaal centro dellasul dress code, divampata al liceo “Socrate” di Roma. “Ho semplicemente trasmesso loro quello che stava accadendo a me in quel momento. La persona che hanno di fronte, …

