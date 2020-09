Pescara, Sebastiani su Esposito: “Spal ha intesa con l’Inter? Anche noi, deciderà il ragazzo” (Di lunedì 21 settembre 2020) Ai microfoni di Rete 8, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato così il vantaggio accumulato dalla Spal sulla trattativa per l’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito: “La Spal ha trovato l’intesa col club nerazzurro? Anche noi. Deciderà il ragazzo”. Foto: sito ufficiale Pescara L'articolo Pescara, Sebastiani su Esposito: “Spal ha intesa con l’Inter? Anche noi, deciderà il ragazzo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Ai microfoni di Rete 8, il presidente delDanieleha commentato così il vantaggio accumulato dalla Spal sulla trattativa per l’attaccante dell’Inter Sebastiano: “La Spal ha trovato l’col club nerazzurro?noi. Deciderà il ragazzo”. Foto: sito ufficialeL'articolosu: “Spal hacon l’Inter?noi, deciderà il ragazzo” proviene da Alfredo Pedullà.

