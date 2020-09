Per evitare sovraffollamento ad Avellino si dividono gli alunni in classi di "bravi" e "meno bravi" (Di lunedì 21 settembre 2020) Per un ritorno sui banchi in sicurezza? Dividere le classi in “bravi” e “meno bravi”, evitando così il sovraffollamento. Questa la decisione del consiglio di istituto e la dirigente scolastica del V Circolo didattico di Avellino che aggirerà il problema delle classi sovraffollate dividendo gli alunni secondo la pagella conseguita nello scorso anno scolastico.Si tratta di discriminazione, per il segretario provinciale della Cgil, Franco Fiordellisi, che, delibera del consiglio di istituto alla mano, denuncia quanto deciso per cinque classi che saranno formate secondo “omogeneità del rendimento scolastico”. “Una scuola pubblica ha un valore ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Per un ritorno sui banchi in sicurezza? Dividere lein “” e “”, evitando così il. Questa la decisione del consiglio di istituto e la dirigente scolastica del V Circolo didattico diche aggirerà il problema dellesovraffollate dividendo glisecondo la pagella conseguita nello scorso anno scolastico.Si tratta di discriminazione, per il segretario provinciale della Cgil, Franco Fiordellisi, che, delibera del consiglio di istituto alla mano, denuncia quanto deciso per cinqueche saranno formate secondo “omogeneità del rendimento scolastico”. “Una scuola pubblica ha un valore ...

Successo di misura della squadra aloisiana, risolve la conclusione di Guagnetti. I Pirati hanno l’organico rimaneggiato ma riescono a tenere testa ai rivali CASTIGLIONE. Il Castiglione fa suo per 1-0 ...

Negli ultimi mesi tutti abbiamo sperimentato nuovi modi per compiere delle azioni che prima davamo per scontate. Abbiamo rivoluzionato la nostra vita quotidiana, con tante nuove abitudini che hanno ca ...

Chi ha provato la lavastoviglie non potrà più separarsene. Comoda, pratica e veloce è sicuramente il modo più amato per lavare le stoviglie. Che viviate da soli con la famiglia è un eletrodomestico mo ...

