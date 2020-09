Osimhen è il più veloce della Serie A | sprinta a 34 chilometri orari

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 settembre 2020) Victorè stata la grande novitàprima giornata del Napoli. Il suo ingresso ha letteralmente scombussolato l’andamento di Parma-Napoli che fin lì era stata una partita soporifera, con zero tiri nello specchioporta. Il suo ingresso ha riportato la luce sullo stadio Tardini. Ha trasformato il match da bianco e nero a colori. È entrato nel primo gol, costringendo la difesa del Parma a una respinta di fortuna col pallone che è finito sui piedi Mertens. Ha servito di tacco a Insigne il pallone che Lorenzo ha tirato sul palo con un bel destro da fuori area. Ed è entrato in altre azioni. A un certo punto è andato via sulla sinistra, con Iacoponi travolto. A supporto delle sensazioni visive, arrivano anche i datiLegaA. ...