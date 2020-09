Omicidio Willy: i fratelli Bianchi avevano già 7 denunce per spaccio, percosse e rissa (Di lunedì 21 settembre 2020) Valerio De Gioia, giudice del Tribunale di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. I fratelli Bianchi, accusati dell’Omicidio di Willy Monteiro, avrebbero una serie di fascicoli aperti per spaccio, percosse e rissa (circa 7 denunce). “La misura cautelare non viene applicata per qualsiasi tipologia di reato –ha spiegato De Goia-. Per i reati meno importanti il giudice non può dare misure cautelari. Se dovesse essere vero che ci sono dei procedimenti per rissa e anche spaccio, non sono ipotesi che possono portare a misure cautelari, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Valerio De Gioia, giudice del Tribunale di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. I, accusati dell’diMonteiro, avrebbero una serie di fascicoli aperti per(circa 7). “La misura cautelare non viene applicata per qualsiasi tipologia di reato –ha spiegato De Goia-. Per i reati meno importanti il giudice non può dare misure cautelari. Se dovesse essere vero che ci sono dei procedimenti pere anche, non sono ipotesi che possono portare a misure cautelari, ...

