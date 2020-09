Nadia Comaneci | una storia di dolore e rinascita

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 settembre 2020) La verità è che a leggerla, questa, si ha come l’impressione di trovarsi davanti a uno di quei romanzi intensi che raccontano latragica di una farfalla intrappolata nella tela di un ragno. Ma la vita dinon è frutto di una penna romanzata di qualche scrittore, il suoe la rivincita personale, arrivata dopo tanto, troppo tempo, sono reali come non mai. La suaè iniziata tanto tempo fa:, una delle atlete più grandiose del XX secolo, ha manifestato da piccolissima il suo talento. Il tecnico rumeno Béla Károly nota quella bambina delle elementari e non ha dubbi sul suo futuro: diventerà un’atleta di fama mondiale. Una forma fisica ...