Meteo in Lombardia, stop all’estate settembrina: arrivano piogge e l’autunno (Di lunedì 21 settembre 2020) stop all’estate settembrina e al caldo anomalo che ci ha accompagnato per le ultime due settimane con temperature attorno ai 30 gradi. Da lunedì 21 settembre aumenta l’instabilità in Lombardia, “dove è attesa una giornata molto variabile a causa dell’alternanza tra banchi nuvolosi anche estesi e occhiate di Sole”, scrivono gli esperti di 3bMeteo.com. “Possibilità … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Meteo in Lombardia, stop all’estate settembrina: arrivano piogge e l’autunno proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 21 settembre 2020)all’estatee al caldo anomalo che ci ha accompagnato per le ultime due settimane con temperature attorno ai 30 gradi. Da lunedì 21 settembre aumenta l’instabilità in, “dove è attesa una giornata molto variabile a causa dell’alternanza tra banchi nuvolosi anche estesi e occhiate di Sole”, scrivono gli esperti di 3b.com. “Possibilità … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloinall’estatee l’autunno proviene da Il Notiziario.

DPCgov : ? ??Ancora piogge e temporali al Nord e al Centro ???? #AllertaGIALLA, martedì #22settembre, in 6 Regioni Leggi l'avvi… - Consumatrici : Maltempo più intenso: allerta gialla su Lombardia, Friuli, Veneto e Toscana - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: coperto nella notte e al mattino con piogge tra Verbano e Orobie. In giornata qualche schiarita e spesso asciutto. In sera… - astrogeo_va : coperto nella notte e al mattino con piogge tra Verbano e Orobie. In giornata qualche schiarita e spesso asciutto.… - sv5areamilano : ?? Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un'allerta #meteo di critici… -