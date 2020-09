Live, Asia Argento in tv con la figlia Anna Lou Castoldi: ‘È una madre pazzesca’ (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra gli ospiti di Live non è la d’Urso nella puntata in onda domenica 20 settembre su Canale 5 c’è anche Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, per la sua prima intervista televisiva. La diciannovenne, che recentemente è entrata a far parte del cast della serie Netflix Baby 3, interviene nel salotto di Barbara d’Urso insieme alla madre. A proposito del loro rapporto rivela: “Lei è una madre pazzesca, c’è sempre per me. Il nostro rapporto è dominato dall’onestà, ci diciamo tutto, non potrei desiderare di meglio. Con lei entro in conflitto quando non mi sento capita, io magari mi chiudo, però poi ci mettiamo d’impegno e anche se ci sbattiamo la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra gli ospiti dinon è la d’Urso nella puntata in onda domenica 20 settembre su Canale 5 c’è ancheLoudie Morgan, per la sua prima intervista televisiva. La diciannovenne, che recentemente è entrata a far parte del cast della serie Netflix Baby 3, interviene nel salotto di Barbara d’Urso insieme alla. A proposito del loro rapporto rivela: “Lei è unapazzesca, c’è sempre per me. Il nostro rapporto è dominato dall’onestà, ci diciamo tutto, non potrei desiderare di meglio. Con lei entro in conflitto quando non mi sento capita, io magari mi chiudo, però poi ci mettiamo d’impegno e anche se ci sbattiamo la ...

