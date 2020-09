Lazio, già problemi per Muriqi: è positivo al Coronavirus (Di lunedì 21 settembre 2020) Il nuovo acquisto della Lazio Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus. Sono le indiscrezioni provenienti direttamente dalla Turchia. L’attaccante si è sottoposto al tampone che ha confermato l’esito, il calciatore era rientrato nei giorni scorsi in Turchia per completare le pratiche burocratiche dopo l’accordo raggiunto con il Fenerbahce. L’albanese naturalizzato kosovaro è asintomatico e si trova già in quarantena. Adesso dovrà stare a riposo, Inzaghi non potrà contare sul calciatore per qualche giorno. Si tratta di una tegola per la Lazio ma anche per il giocatore che deve ancora ambientarsi con la nuova realtà.L'articolo Lazio, già problemi per Muriqi: ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Il nuovo acquisto dellaVedatè risultatoal. Sono le indiscrezioni provenienti direttamente dalla Turchia. L’attaccante si è sottoposto al tampone che ha confermato l’esito, il calciatore era rientrato nei giorni scorsi in Turchia per completare le pratiche burocratiche dopo l’accordo raggiunto con il Fenerbahce. L’albanese naturalizzato kosovaro è asintomatico e si trova già in quarantena. Adesso dovrà stare a riposo, Inzaghi non potrà contare sul calciatore per qualche giorno. Si tratta di una tegola per lama anche per il giocatore che deve ancora ambientarsi con la nuova realtà.L'articolo, giàper: ...

