«La contessa Patrizia de Blanck è la nipote di Benito Mussolini»: un nuovo caso scuote il Gf Vip (Di lunedì 21 settembre 2020) Patrizia de Blanck, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, non sarebbe una contessa. Ma in realtà sarebbe la nipote di Benito Mussolini. A svelarlo il giornalista di Oggi Giangavino Sulas, che ha trovato i documenti sul caso nell'archivio del settimanale, mostrando le prove a Live non è la D'Urso. È stata infatti la stessa Patrizia De Blanck a raccontare alla rivista la sua storia in un'intervista risalente al 2005 e a svelare di essere la nipote del Duce. Si tratta, però, di una notizia che sembrerebbe già nota e che è stata confermata in diretta anche da Andrea Scala, l'ex compagno della ...

