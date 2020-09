Harvey Weinstein non è più Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico

(Di lunedì 21 settembre 2020), le star che lo accusano sfoglia la gallery La regina Elisabetta II ha preso posizione nei confronti di, 68, il produttore americano condannato a 23 anni di prigione per stupro e molestie sessuali. La sovrana britannica ha infatti ordinato che venisse strappato all’uomo il titolo diOnorario dell’Ordine dell’Impero, che lei stessa gli aveva assegnato nel 2004, in tempi non sospetti. Leggi anche ...

La corona ha revocato al produttore americano il titolo di Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, assegnato nel 2004 dalla sovrana, a seguito della sua condanna definitiva per stupro e molestie sessuali.