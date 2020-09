Harry Styles a Napoli? Gli avvistamenti e gli indizi messi in rete dai fan (Di lunedì 21 settembre 2020) Avvistato Harry Styles a Napoli, e su Twitter scoppia il caos. A fare una prima segnalazione è una fan che in un tweet ha raccontato che l’ex One Direction si trovava sul suo stesso volo diretto all’aeroporto della città partenopea. Non è tutto: la modella Tamara Francesconi ha pubblicato la stessa notizia nelle sue stories su Instagram. Tamara, infatti, ha scritto di aver viaggiato di fronte a Harry Styles. Le richieste di spiegazioni si rincorrono, ovviamente. La fan che ha riferito di aver volato insieme a Harry Styles nelle ultime ore ha spiegato di non aver avuto la possibilità di avvicinarlo per parlarci e scattare una foto, ma ha pubblicato un video in cui possiamo vedere l’artista di spalle mentre esce dal ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Avvistato, e su Twitter scoppia il caos. A fare una prima segnalazione è una fan che in un tweet ha raccontato che l’ex One Direction si trovava sul suo stesso volo diretto all’aeroporto della città partenopea. Non è tutto: la modella Tamara Francesconi ha pubblicato la stessa notizia nelle sue stories su Instagram. Tamara, infatti, ha scritto di aver viaggiato di fronte a. Le richieste di spiegazioni si rincorrono, ovviamente. La fan che ha riferito di aver volato insieme anelle ultime ore ha spiegato di non aver avuto la possibilità di avvicinarlo per parlarci e scattare una foto, ma ha pubblicato un video in cui possiamo vedere l’artista di spalle mentre esce dal ...

