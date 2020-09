Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip, De Blanck: “Non è giusto” (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo averne parlato abbondantemente in diretta, il cantante ha dovuto lasciare il reality show in seguito agli scivoloni, tra Mussolini e razzismo nei confronti di Enock, che non sono passati inosservati. Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip “Queste parole non sono state dette con intenzione…”,... L'articolo Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip, De Blanck: “Non è giusto” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 settembre 2020)dalla Casa delVip. Dopo averne parlato abbondantemente in diretta, il cantante ha dovuto lasciare il reality show in seguito agli scivoloni, tra Mussolini e razzismo nei confronti di Enock, che non sono passati inosservati.dalVip “Queste parole non sono state dette con intenzione…”,... L'articolodalVip, De: “Non è giusto” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - Ohmygold9 : Fausto Leali ha fatto il saluto fascista o l'ho visto solo io? #joking #GFVIP - lugargano : Non so perché ma mi sa che Fausto Leali sta per dire realmente quello che pensa e non sarà buono... #GFVIP #Gfvip5 -