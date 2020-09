Euphoria 2: le riprese all'inizio del 2021, in arrivo uno speciale ispirato alla pandemia (Di lunedì 21 settembre 2020) Le riprese di Euphoria 2 dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2012 e la produzione ha confermato che ci sarà un episodio speciale ispirato alla pandemia. Euphoria 2 non entrerà nella fase di produzione fino ai primi mesi del 2021, ma i fan possono attendersi anche un episodio speciale ideato per legare le due parti della storia. La serie con protagonista Zendaya, che ha conquistato un Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una serie Drammatica, è stata infatti messa in pausa negli ultimi mesi dai vertici di HBO a causa dell'impossibilità di girare in totale sicurezza. La protagonista dello show aveva già anticipato la scelta di realizzare una puntata speciale di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020) Ledi2 dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2012 e la produzione ha confermato che ci sarà un episodio2 non entrerà nella fase di produzione fino ai primi mesi del, ma i fan possono attendersi anche un episodioideato per legare le due parti della storia. La serie con protagonista Zendaya, che ha conquistato un Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una serie Drammatica, è stata infatti messa in pausa negli ultimi mesi dai vertici di HBO a causa dell'impossibilità di girare in totale sicurezza. La protagonista dello show aveva già anticipato la scelta di realizzare una puntatadi ...

Le riprese di Euphoria 2 dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2012 e la produzione ha confermato che ci sarà un episodio speciale ispirato alla pandemia.

Il trionfo di Zendaya: il Premio Emmy 2020 da record, il film vietato girato in quarantena, Kill Bill 3…

I segreti di Zendaya, la superstar del momento. Ha trionfato agli Emmy, girato un film in quarantena e dicono che in Kill Bill 3 ci sarà lei... La donna dei record. Zendaya è entrata nella storia, la ...

Malcom & Marie, nuovo film con protagonista Zendaya, uscirà su Netflix

Malcom & Marie diretto da Sam Levinson, creatore di Euphoria, con nel cast Zendaya, che ha già lavorato con Levinson proprio in Euphoria dove cui è protagonista, e John David Washington uscirà su Netf ...

