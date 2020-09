Elezioni 2020, Salvini: "Noi alla guida di 15 Regioni su 20" (Di lunedì 21 settembre 2020) Si profila un tre a tre alle Elezioni Regionali . Con la dovuta cautela, trattandosi ancora di proiezioni,, le urne sembrano confermare i governatori uscenti di Veneto , Liguria e Campania , il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Si profila un tre a tre alleRegionali . Con la dovuta cautela, trattandosi ancora di proiezioni,, le urne sembrano confermare i governatori uscenti di Veneto , Liguria e Campania , il ...

SkyTG24 : Elezioni, matite cancellabili: chiesta verifica nei seggi della provincia di Lecco - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REFERENDUM | @luigidimaio : 'Esito storico, impossibile senza @Mov5Stelle ' 'Quello raggiunto oggi è un… - ADM_assdemxmi : RT @La7tv: #elezioniregionali2020 #maratonamentana Il segretario del PD @nzingaretti commenta il risultato delle elezioni #regionali e del… - savarese46 : Elezioni regionali Puglia, la terza proiezione: Emiliano in vantaggio con il 46,1% . Fitto molto pi… -