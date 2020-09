Dzeko Juve: in attesa di novità il bosniaco si allena con la Roma (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Juve: Dzeko attende, intanto si allena con la Roma desideroso di conoscere il suo futuro. Le ultime Edin Dzeko aspetta in trepida attesa la Juve. Sono chiare le intenzioni del bosniaco, promesso sposo di Andrea Pirlo per la prossima stagione. La situazione, però, è al momento bloccata a causa delle pendenze tra Roma e Napoli per la questione Milik. Intanto, Dzeko si è recato anche questa mattina a Trigoria per svolgere l’allenamento insieme ai compagni, in attesa di conoscere il suo futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercatoattende, intanto sicon ladesideroso di conoscere il suo futuro. Le ultime Edinaspetta in trepidala. Sono chiare le intenzioni del, promesso sposo di Andrea Pirlo per la prossima stagione. La situazione, però, è al momento bloccata a causa delle pendenze trae Napoli per la questione Milik. Intanto,si è recato anche questa mattina a Trigoria per svolgere l’mento insieme ai compagni, indi conoscere il suo futuro. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - forumJuventus : GdS: 'Dzeko-Juve avanti. I bianconeri alzano l’offerta a 17 milioni. Non c’è intesa tra Napoli e Roma, ma i giallor… - Solano_56 : Su #Milik-#Roma/#Dzeko-#Juve, resta l’ottimismo tra le parti sulla buona riuscita dell’affare. L’agente di Milik,… - zazoomblog : Calciomercato Roma 21 settembre Milik atteso nella capitale. Dzeko alla Juve - #Calciomercato #settembre #Milik - DedaDutra : RT @CorSport: #Dzeko-#Juve, #Milik-#Roma: si chiude subito o salta tutto -