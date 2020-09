Chi sono i Tre alla Seconda, campioni di Reazione a Catena (Di lunedì 21 settembre 2020) I “Tre alla Seconda” hanno dimostrato di avere stoffa da grandi campioni a Reazione a Catena: ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro. I “Tre alla Seconda” hanno sbancato a Reazione a Catena, riuscendo a superare persino dei campioni del calibro degli “Amici di ferro”, ovvero Lorenzo Accaroli, Marco Convertino e Valentina … Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) I “Tre” hanno dimostrato di avere stoffa da grandi: ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro. I “Tre” hanno sbancato a, riuscendo a superare persino deidel calibro degli “Amici di ferro”, ovvero Lorenzo Accaroli, Marco Convertino e Valentina …

Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro. I “Tre alla Seconda” sono tre fratelli che rispondono al nome di Marco, Francesco e Tommaso Bartoloni e vengono da Firenze. Dietro al loro nomignolo c’è ...

Corsa alle nomine dei supplenti per le cattedre vacanti in Granda, ne mancano meno di mille

Entro giovedì dovrebbero completarsi le operazioni al vaglio dei funzionari dell'Ufficio Territoriale Scolastico (Uts) in corso al Vallauri di Fossano. A rallentare le operazioni l'"auto dichiarazione ...

Elezioni, Lamorgese: "Si sono svolte in sicurezza"

di Enzo Bonaiuto"Le elezioni di quest'anno sono state particolarmente complesse ... raccolto a domicilio il voto con oltre tremila richiesta di votare a casa per chi era in quarantena o in isolamento ...

