Calciomercato Juventus | pazzesco | Cristiano Ronaldo via a fine stagione!

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - AntonellaJU85 : 3 minuti di silenzio per quelli che :ah ma pellegrini lo vendono che vergogna... frabotta??? Oggi siete della st… - GuruJuve : Buongiorno! Un follouo che ha il cugino magistrato mi ha inviato uno stralcio dell'intercettazione di una telefonat… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Suarez? Va tolto dalla lista, i tempi tecnici burocratici per ottenere la cittadinanza italiana sono superiori alla data della scadenza del mercato e della lista per la Champi ...Ceccherini, Chiesa, poi Castrovilli, Biraghi e Bonaventura. Senza contare Cutrone e Venuti che sono entrati a partita in corso e Terracciano che se n’è rimasto in panchina assieme a Brancolini e Sapon ...Vidal torna in Serie A dopo aver giocato quattro stagioni, tra il 2011 e il 2015, con la maglia della Juventus: per il cileno tanti trofei e anche tanti bonus dati ai fantallenatori: all'epoca della s ...