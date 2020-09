Calciomercato Juventus, blitz di Raiola: futuro in bilico per Pellegrini (Di lunedì 21 settembre 2020) Sembrava poter essere il suo grande momento, in virtù dell’infortunio di Alex Sandro, ma alla fine è arrivata un esclusione dai convocati che, in ottica Calciomercato Juventus, potrebbe avere una risonanza non indifferente. Luca Pellegrini, dopo l’anno trascorso in prestito con il Cagliari, potrebbe partire ancora alla ricerca di nuove avventure. Dopo il blitz di Mino Raiola con la dirigenza bianconera dei giorni passati, il futuro del terzino sarebbe sempre più in bilico. Gli scenari parlano chiaro: l’addio potrebbe farsi largo e secondo le ultime notizie di mercato della Juve sarebbero due le squadre in pole per accaparrarsi le prestazioni del laterale classe ’99. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Sembrava poter essere il suo grande momento, in virtù dell’infortunio di Alex Sandro, ma alla fine è arrivata un esclusione dai convocati che, in ottica, potrebbe avere una risonanza non indifferente. Luca, dopo l’anno trascorso in prestito con il Cagliari, potrebbe partire ancora alla ricerca di nuove avventure. Dopo ildi Minocon la dirigenza bianconera dei giorni passati, ildel terzino sarebbe sempre più in. Gli scenari parlano chiaro: l’addio potrebbe farsi largo e secondo le ultime notizie di mercato della Juve sarebbero due le squadre in pole per accaparrarsi le prestazioni del laterale classe ’99. LEGGI ANCHE:...

