Caccia ai funghi, nove morti in otto giorni in Lombardia (Di lunedì 21 settembre 2020) Sondrio, 21 settembre 2020 - nove casi in otto giorni . La Caccia ai funghi diventa una strage silenziosa in Lombardia all'esordio di una stagione promettente e che nasconde gravi insidie. Domenica ...

StefanoTop1 : @matteosalvinimi dovremmo cercare di andare a caccia di funghi o votare - oltrefoglia : ma perché certa gente invece di andare a caccia non va tutt’insieme a tipo non so raccogliere i funghi ?? è una pas… - gigipollo1 : A caccia di sentieri tra funghi e faggeti - montagne_paesi : Continua la strage dei cercatori di funghi: si segnalano altri due decessi - Montagne & Paesi - Altri due decessi i… - luisati13 : @pandadaria Ai cacciatori dico buona caccia, ai pescatori buo a pesca, cosa si dice a chi va per funghi??? -