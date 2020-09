Brad Pitt e Jennifer Aniston: Lili Reinhart chiede di "lasciarli in pace" (Di lunedì 21 settembre 2020) Lili Reinhart, la star di Riverdale, è intervenuta per difendere Brad Pitt e Jennifer Aniston dopo la loro reunion virtuale, chiedendo di lasciare le due star in pace. Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati al centro di una piccola reunion virtuale che ha scatenato i commenti dei fan e i gossip online, situazione che ha portato Lili Reinhart a difendere gli ex coniugi. La star di Riverdale ha infatti scritto online un tweet in cui dichiara: "Opinione poco popolare: possiamo semplicemente lasciare in pace Jennifer e Brad?". Lili Reinhart ha proseguito scrivendo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020), la star di Riverdale, è intervenuta per difenderedopo la loro reunion virtuale,ndo di lasciare le due star insono stati al centro di una piccola reunion virtuale che ha scatenato i commenti dei fan e i gossip online, situazione che ha portatoa difendere gli ex coniugi. La star di Riverdale ha infatti scritto online un tweet in cui dichiara: "Opinione poco popolare: possiamo semplicemente lasciare in?".ha proseguito scrivendo ...

