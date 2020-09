Belen Rodriguez | festa di compleanno esagerata per i 36 anni

Leggi su viagginews

(Di lunedì 21 settembre 2020) Per festeggiare i 36, la splendidaha festeggiato con amici, parenti ed il nuovo fidanzato in un casale in campagna. I tumulti sentimentali di inizio estate sembrano definitivamente superati per. La separazione (la seconda) da Stefano De Martino l’aveva mandata in crisi, poiché questa volta credeva davvero che sarebbe stata …