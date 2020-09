Banche nella bufera in borsa, tra inchieste sul riciclaggio e timori per la ripresa. Hsbc ai minimi dal 1995 (Di lunedì 21 settembre 2020) Giornata da brividi per le Banche europee, con fortissimi ribassi per tutte le big del Vecchio Continente. Il peggioramento sella situazione sanitaria lascia supporre che i tassi resteranno a zero o negativi ancora a lungo, una situazione che comprime i ricavi degli istituti di credito. Ma a gettare benzina sul fuoco sono anche i contenuti dell’inchiesta dell’ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) che parla di più di 2.100 segnalazioni di attività sospette che, tra il 1999 e il 2017, hanno portato a identificate circa 2mila miliardi di dollari in transazioni, contrassegnate come possibile riciclaggio di denaro o altra attività criminale. Deutsche Bank ed Hsbc gli istituti più coinvolti – Tra gli istituti che più frequentemente compaiono nell’inchiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Giornata da brividi per leeuropee, con fortissimi ribassi per tutte le big del Vecchio Continente. Il peggioramento sella situazione sanitaria lascia supporre che i tassi resteranno a zero o negativi ancora a lungo, una situazione che comprime i ricavi degli istituti di credito. Ma a gettare benzina sul fuoco sono anche i contenuti dell’inchiesta dell’ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) che parla di più di 2.100 segnalazioni di attività sospette che, tra il 1999 e il 2017, hanno portato a identificate circa 2mila miliardi di dollari in transazioni, contrassegnate come possibiledi denaro o altra attività criminale. Deutsche Bank edgli istituti più coinvolti – Tra gli istituti che più frequentemente compaiono nell’inchiesta ...

