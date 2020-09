15enne scomparsa nell’Adda | ritrovato un cadavere | le parole del padre

(Di lunedì 21 settembre 2020) La sua storia aveva commosso l’Italia: dal 1 settembre unsi è tuffato ogni giorno nel fiume Adda, alla disperata ricerca della figlia, travolta dalla corrente e sparita proprio in quelle acque. La sua determinazione è stata commovente, ma purtroppo inutile: nella giornata di ieri, infatti, è statoun corpo e sembra proprio essere quello della giovane Hafsa.un corpo: può essere laHafsa A riportare la notizia i quotidiani locali, che hanno messo una triste parola fine alle speranze deldi Hafsa, Hamed, che in questi 20 giorni non si è mai arreso e ha fatto di tutto per cercare sua figlia. Ieri mattina, però, due pescatori a Berbenno, hanno chiamato i soccorsi perché avevano ...

infoitinterno : Cadavere nell’Adda, oggi il riconoscimento da parte dei genitori della 15enne scomparsa - Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: Due pescatori hanno segnalato la presenza di un corpo nell'#Adda. È quasi certamente di Hafsa, la 15enne scomparsa a inizio… - occhio_notizie : 'Vorrei tanto fosse lei, vorrei dirle addio, abbracciarla un’ultima volta e poi provare a ritornare a vivere sapend… - bfogli1 : RT @_DAGOSPIA_: FINISCE LA RICERCA DISPERATA DEL PADRE: TROVATO NELL'ADDA IL CADAVERE DELLA 15ENNE SCOMPARSA - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Cadavere nell’Adda, oggi il riconoscimento da parte dei genitori della 15enne scomparsa -

Ha trascorso venti giorni con la speranza di ritrovare la figlia 15enne, setacciando disperatamente il luogo in cui era annegata. Ora, per Ahmed Ben Daoud l'attesa potrebbe essere finita. Da ieri deve ...Trovato un corpo nell'Adda: potrebbe essere di Hafsa, la 15enne annegata venti giorni fa La ragazzina era stata inghiottita dalle acque lo scorso primo settembre mentre era in gita al parco Bartesaghi ..."Vorrei tanto fosse lei, vorrei dirle addio, abbracciarla un’ultima volta e poi provare a ritornare a vivere sapendo di aver fatto fino in fondo il mio dovere di padre. Solo allora troverò pace". Non ...