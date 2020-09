Ultime Notizie Roma del 20-09-2020 ore 18:10 (Di domenica 20 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio ogni votazione espressione di una partecipazione Democratica c’è sempre l’auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini Io ho votato in scienza e coscienza lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver votato in un seggio al centro di Roma alle 12 Secondo i dati del Ministero dell’Interno l’affluenza ai seggi per il referendum è stata del 12:25 % nel primo election Day dell’era covi di si vota oggi e domani per Premium suppletive del Senato regionali amministrative sono chiamati alle urne 46 milioni di elettori le suppletive sono per i collegi uninominali 3 di Sassari e 9 di Villafranca di Verona le Regionali sono in Valle D’Aosta Veneto Liguria Toscana Marche Campania Puglia e le amministrative ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio ogni votazione espressione di una partecipazione Democratica c’è sempre l’auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini Io ho votato in scienza e coscienza lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver votato in un seggio al centro dialle 12 Secondo i dati del Ministero dell’Interno l’affluenza ai seggi per il referendum è stata del 12:25 % nel primo election Day dell’era covi di si vota oggi e domani per Premium suppletive del Senato regionali amministrative sono chiamati alle urne 46 milioni di elettori le suppletive sono per i collegi uninominali 3 di Sassari e 9 di Villafranca di Verona le Regionali sono in Valle D’Aosta Veneto Liguria Toscana Marche Campania Puglia e le amministrative ...

