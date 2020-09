Ufficiale: il Bisceglie risolve il contratto con l’allenatore La Cava (Di domenica 20 settembre 2020) Une decisione sofferta, fanno sapere, ma il Bisceglie comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore La Cava per mancanza dei requisiti relativi al patentino Uefa. Questo il comunicato del club: “L’A.S. Bisceglie Srl, dopo un’accurata riflessione, a malincuore, comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di responsabile tecnico della prima squadra con Sergio La Cava. Dopo aver condiviso con lui un mese splendido, sul piano lavorativo e interpersonale, per un campionato che l’avrebbe visto principale protagonista in Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della riammissione del campionato di serie C, la società Biscegliese ha proceduto alla risoluzione del contratto, a causa della mancanza dei ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Une decisione sofferta, fanno sapere, ma ilcomunica la risoluzione consensuale delcon l’allenatore Laper mancanza dei requisiti relativi al patentino Uefa. Questo il comunicato del club: “L’A.S.Srl, dopo un’accurata riflessione, a malincuore, comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di responsabile tecnico della prima squadra con Sergio La. Dopo aver condiviso con lui un mese splendido, sul piano lavorativo e interpersonale, per un campionato che l’avrebbe visto principale protagonista in Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della riammissione del campionato di serie C, la societàse ha proceduto alla risoluzione del, a causa della mancanza dei ...

Nuovo protocollo sanitario definito, date di ripresa dei campionati nazionali ufficializzate, gironi e formule dei tornei pubblicati: la palla ovale campana è pronta a ripartire a pieno regime con le ...

