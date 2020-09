Tendenze borse autunno – inverno 2020 | i modelli da sfoggiare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 settembre 2020) L’è ormai alle porte ed è arrivato il momento giusto per pensare al guardaroba. In questo articolo ci concentreremo sugli accessori, sullein particolare. La borsa è un accessorio che non può mai mancare in nessun outfit giornaliero ma quali sono le più belle di questo2021? Quali sono le più comode e pratiche per la vita di tutti i giorni? E quali sono quelle più particolari da indossare in una serata speciale? Lo vediamo subito. Partiamo subito da Chanel, uno dei brand più amati, che ha presentato una borsa con una tracolla molto particolare, fatta di grandi perle. Sicuramente questatta la possiamo inserire in look più elegante e magari total black. Le ...