Sassuolo-Cagliari, assist di Joao Pedro e gol di Simeone: colpo di testa vincente (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) Il Cagliari è in vantaggio. Nel match contro il Sassuolo, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Eusebio Di Francesco trovano la rete dello 0-1 nella seconda metà del secondo tempo grazie ad un grande assist di Joao Pedro che trova alla perfezione Simeone che, con un colpo di testa preciso, batte Consigli e trova la rete dello 0-1. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Ilè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Eusebio Di Francesco trovano la rete dello 0-1 nella seconda metà del secondo tempo grazie ad un grandediche trova alla perfezioneche, con undipreciso, batte Consigli e trova la rete dello 0-1.

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Cagliari 0-1, rete di Simeone G. (CAG) - OptaPaolo : 17 - Il Sassuolo ha effettuato 17 conclusioni nel primo tempo contro il Cagliari: i neroverdi non hanno mai tentato… - DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - RUWTCloseFinish : SOCCER: Cagliari, Sassuolo all tied up Cagliari 1, Sassuolo 1 - 90'+2' (up 5 to 113 roots) - GianForzaNapol1 : @cavmar2000 La favoletta Sassuolo sta perdendo contro un Cagliari molto rimaneggiato -