Quella voglia di smettere di combattere le battaglie degli altri (Di domenica 20 settembre 2020) Arriva quel momento della vita in cui ci sentiamo stanche e senza forze, giornate durante le quali facciamo fatica a fare tutto. Ed è quando ci sentiamo esattamente così che dovremmo fermarci e capire che è arrivato il momento di cambiare quelle pessime abitudini che affaticano la nostra anima. È arrivato il momento di smettere di combattere le battaglie che non ci appartengono. Capita, infatti, che non si sa per quale sbagliata predisposizione, abbiamo la tendenza distruttiva di prendere in carico i problemi degli altri. Non che sia sbagliato prenderci cura di chi amiamo, intendiamoci, né tantomeno supportare chi ci sta intorno. L’errore che commettiamo è quello di caricarci sulle spalle pesi che non portano il nostro nome, fino a farci totalmente ... Leggi su dilei (Di domenica 20 settembre 2020) Arriva quel momento della vita in cui ci sentiamo stanche e senza forze, giornate durante le quali facciamo fatica a fare tutto. Ed è quando ci sentiamo esattamente così che dovremmo fermarci e capire che è arrivato il momento di cambiare quelle pessime abitudini che affaticano la nostra anima. È arrivato il momento didileche non ci appartengono. Capita, infatti, che non si sa per quale sbagliata predisposizione, abbiamo la tendenza distruttiva di prendere in carico i problemi. Non che sia sbagliato prenderci cura di chi amiamo, intendiamoci, né tantomeno supportare chi ci sta intorno. L’errore che commettiamo è quello di caricarci sulle spalle pesi che non portano il nostro nome, fino a farci totalmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Quella voglia - Marco Gaggi e quella voglia matta di Mondiale: il 16enne fanese pronto per Aragon pu24.it Citroën ë-SpaceTourer, ordinabile la monovolume elettrica

Monovolume o multispazio che dir si voglia, la versione elettrica del noto modello francese pensato per trasportare molte persone o bagagli è ora ordinabile in Italia. Il listino della Citroën ë-Space ...

Biraghi torna a gioire con la maglia viola: “La partita che volevo e di cui avevo bisogno”

Il terzino Cristiano Biraghi, tornato dall’Inter alla Fiorentina, è stato uno dei migliori in campo nella gara vinta contro il Torino, e ha voluto celebrare questa vittoria con un post sul suo profilo ...

Serie A, Crotone pronto per la trasferta di Genova. Stroppa: “Daremo il massimo”

“Abbiamo entusiasmo e voglia di confrontarci al meglio e siamo pronti in questo. Siamo in ritardo ma daremo tutto quello che abbiamo per portare a casa dei punti”. Lo ha detto l’allenatore dl Crotone, ...

