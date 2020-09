(Di domenica 20 settembre 2020) E’ andata in onda ieri sera, sabato 19 settembre, ladiCon Le. I due concorrenti che escono a testa alta da questaserata sono Elisa Isoardi e Paolo Conticini, in coppia rispettivamente con Raimondo Todaro e Veera Kinnunen, che si sonoti ai primi due posti nellagenerale. Buon inizio anche per la discussa Alessandra Mussolini che nello show di Milly Carlucci, con il ballerino Maykel Fonts, ha ottenuto la settima posizione.con ledella serata I primi due concorrenti ad esibirsi, dopo i dovuti convenevoli di Milly Carlucci, sono stati Tullio ...

Inter : ?? | RIMONTE Prima puntata di Comebacks: nulla è impossibile per questa Inter! Vi ricordate i marcatori di questo m… - taleequaleshow : Vince la prima puntata @VirginioNero! ?? Siete d'accordo con i voti della giuria? Ci vediamo venerdì prossimo sempre… - IlContiAndrea : #Emma trascina tutti, #HellRaton la segue #Agnelli e #Mika si divertono, a differenza delle altre edizioni. Qualche… - periodicodaily : Prima Puntata Ballando Con Le Stelle 2020: riassunto e classifica #BallandoConLeStelle - santinsabina : RT @patty75443750: La puntata 23 prima ero tonta non avevo capito un tubo #DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Puntata

È la storica roccaforte rossa diventata espugnabile e per questo il luogo dove si giocano le Regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre. In Toscana, se la candidata leghista Susanna Ceccardi sconf ...Punto di riferimento utile è la dieta Okinawa ... Ad analizzarne non certo per la prima volta i benefici ci ha pensato un recente studio condotto da un’equipe dell’Università di Bologna ...Dopo essere andato a punti domenica scorsa sempre sul circuito romagnolo il giovane pilota di Taneto mira a migliorare il 15° posto gattatico Dopo il quindicesimo posto di domenica scorsa, inizia ogg ...