Previsioni Meteo, aggiornamento shock di ECMWF: nel weekend 26-27 Settembre l'Italia rischia di piombare direttamente in Inverno! (Di domenica 20 settembre 2020) Previsioni Meteo – aggiornamento shock del modello europeo appena sfornato: l'affondo perturbato Nordatlantico, già inquadrato da giorni sul finire della prossima settimana, sta via via assumendo, nelle simulazioni del centro di calcolo di Reading (UK), connotati davvero significativi, in un contesto di taglio meridiano incisivo, del fronte subpolare, alta pressione di spalla verso le latitudini britanniche e rischio di prima consistente discesa di aria fredda della stagione, consistente perlomeno relativamente al periodo. Siamo consci, naturalmente, del fatto che si tratta di un'evoluzione ancora a circa 6-7 giorni, quindi ancora piuttosto in là nel tempo (ma nemmeno tanto in termini di affidabilità modellistica) e suscettibile ancora di cambiamento. Tuttavia, ...

