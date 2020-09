Paratici,Dzeko?anche altre situazioni in essere (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - "Non c'è una situazione Dzeko ma relativa all'attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno dell'attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo con serenità e calma. Mancano 15 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - "Non c'è una situazione Dzeko ma relativa all'attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno dell'attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo con serenità e calma. Mancano 15 ...

mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - GIUSPEDU : RT @sportface2016: +++#Juventus, #Paratici: 'Non c'è una situazione #Dzeko, ci sono anche altre situazioni. Sappiamo dove vogliamo arrivare… - Ansa_Piemonte : Paratici,Dzeko?anche altre situazioni in essere. Ds Juventus,abbiamo bisogno di attaccante,sappiamo cosa vogliamo… - napolista : Paratici: “Non c’è una situazione Dzeko, ma una situazione attaccante. Suarez si può depennare” A Sky: “Abbiamo bis… - DCistriani : Diceva così anche quando doveva prendere #sarri #Paratici #Dzeko #Suarez #JuveSampdoria -