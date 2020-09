Paratici: «Dzeko? Ci sono altre situazioni in essere» (Di domenica 20 settembre 2020) Non si sbilancia il chief football officer della Juventus, Fabio Paratici, sul dossier di calciomercato relativo al possibile arrivo in bianconero dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko. Interpellato da Sky Sport alla vigilia della sfida tra i campioni d’Italia guidati da Andrea Pirlo (al suo debutto in Serie A sulla panchina della Juve) e la Sampdoria, il … L'articolo Paratici: «Dzeko? Ci sono altre situazioni in essere» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 20 settembre 2020) Non si sbilancia il chief football officer della Juventus, Fabio, sul dossier di calciomercato relativo al possibile arrivo in bianconero dell’attaccante bosniaco Edin. Interpellato da Sky Sport alla vigilia della sfida tra i campioni d’Italia guidati da Andrea Pirlo (al suo debutto in Serie A sulla panchina della Juve) e la Sampdoria, il … L'articolo: «? Ciin» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sport_Mediaset : #Juventus avanti su #Dzeko: 17 milioni e sarà bianconero. La trattativa con #Milik non si sblocca e Paratici pensa… - forumJuventus : Paratici a Sky ?? “Non c’è una situazione Dzeko o altro, abbiamo le idee chiare sull’attaccante e ci muoviamo in t… - ZZiliani : Ricordate CR7 acquistato su idea di Paratici con Marotta (poi allontanato) contrario? Ora alla Juve c’è Nedved che… - Sport_Mediaset : #Dzeko-#Juve, #Paratici non ha fretta: 'Ci sono anche altre situazioni in essere'. #SportMediaset - ilcirotano : Paratici: 'Suarez, non ci sono i tempi. Dzeko? Anche altri nomi in lista' - -