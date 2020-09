Oltre 1 milione e 360 mila euro per i Comuni montani lecchesi (Di domenica 20 settembre 2020) 'È ufficiale. Il Governo ha varato il decreto con cui, nel triennio 2020-2022, verrà ripartito tra i 3.101 Comuni delle aree interne più marginali un fondo pari a 210 milioni di euro. Tale somma sarà ... Leggi su leccotoday (Di domenica 20 settembre 2020) 'È ufficiale. Il Governo ha varato il decreto con cui, nel triennio 2020-2022, verrà ripartito tra i 3.101delle aree interne più marginali un fondo pari a 210 milioni di. Tale somma sarà ...

