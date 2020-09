Milano, sui Navigli spunta un murales con Salvini e Renzi che accoltellano Conte: la provocazione dell’attivista Donati Meyer (Di domenica 20 settembre 2020) C’è il premier Giuseppe Conte nei panni di Giulio Cesare e ci sono i due Matteo, Renzi e Salvini, nei panni dei congiurati, che gli puntato i coltelli alla gola. Il tutto sotto lo sguardo e la regia dell’ex senatore Dennis Verdini. È la scena immortalata nel murales “La congiura di palazzo” apparso quest’oggi sul muro di un ponte dei Navigli a Milano. L’opera è dell’attivista Cristina Donati Meyer ed è una rivisitazione della celebre “Morte di Cesare” di Vincenzo Camuccini (conservata a Napoli, Museo di Capodimonte). Una provocazione arrivata proprio nel primo giorno in cui si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari e, in alcune Regioni, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) C’è il premier Giuseppenei panni di Giulio Cesare e ci sono i due Matteo,, nei panni dei congiurati, che gli puntato i coltelli alla gola. Il tutto sotto lo sguardo e la regia dell’ex senatore Dennis Verdini. È la scena immortalata nel“La congiura di palazzo” apparso quest’oggi sul muro di un ponte dei. L’opera è dell’attivista Cristinaed è una rivisitazione della celebre “Morte di Cesare” di Vincenzo Camuccini (conservata a Napoli, Museo di Capodimonte). Unaarrivata proprio nel primo giorno in cui si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari e, in alcune Regioni, anche ...

