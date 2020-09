La campagna elettorale di De Laurentiis (e del Napoli) in favore di De Luca: «È lui l’uomo migliore del momento» (Di domenica 20 settembre 2020) Un endorsement significativo nel giorno del voto. Aurelio De Laurentiis, già nel recente passato, aveva criticato il candidato del Centrodestra alla Regione Campania Stefano Caldoro, facendo capire di non avere molta simpatia (politica) nei suoi confronti. Oggi, però, parla anche a nome del Napoli – club di sua proprietà – attraverso un tweet che lascia poco spazio alle interpretazioni: Aurelio De Laurentiis appoggia De Luca nella corsa alla riconferma in Campania. LEGGI ANCHE > L’attacco di De Laurentiis a Caldoro: «Sei troppo impegnato a non farti doppiare da De Luca» Oggi, primo giorno di voto per le Regionali (e per il Referendum sul taglio dei parlamentari), il presidente del Napoli e produttore ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 20 settembre 2020) Un endorsement significativo nel giorno del voto. Aurelio De, già nel recente passato, aveva criticato il candidato del Centrodestra alla Regione Campania Stefano Caldoro, facendo capire di non avere molta simpatia (politica) nei suoi confronti. Oggi, però, parla anche a nome del– club di sua proprietà – attraverso un tweet che lascia poco spazio alle interpretazioni: Aurelio Deappoggia Denella corsa alla riconferma in Campania. LEGGI ANCHE > L’attacco di Dea Caldoro: «Sei troppo impegnato a non farti doppiare da De» Oggi, primo giorno di voto per le Regionali (e per il Referendum sul taglio dei parlamentari), il presidente dele produttore ...

