HIGHLIGHTS Genoa – Crotone – Tutti i gol della prima partita – VIDEO

(Di domenica 20 settembre 2020) Esordio in campionato per ile il, che si affrontano oggi allo stadio Ferraris di Genova per mettere subito in cascina dei punti che potrebbero essere già decisivi. IN AGGIORNAMENTOi golGiornal.it.

zazoomblog : HIGHLIGHTS Genoa Crotone: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Genoa #Crotone: #azioni - EasySoccerNews : RT @EasySoccerNews: Genoa - Carpi e Piacenza- Sampdoria Highlights 10-9-2020 - EasySoccerNews : Genoa - Carpi e Piacenza- Sampdoria Highlights 10-9-2020 - infoitsport : Highlights e gol Parma-Genoa 1-0: amichevole 2020 (VIDEO) - zazoomblog : Highlights e gol Parma-Genoa 1-0: amichevole 2020 (VIDEO) - #Highlights #Parma-Genoa #amichevole -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Genoa

Il Sussidiario.net

Gol e azioni salienti del match tra Genoa e Crotone, valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21.Al Campo Sportivo Begato 9 le formazioni Primavera di Genoa e Spal si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati dal tecni ...Editoriale di Andrea Losapio Il rosso della Juventus non è niente per Exor, come quello dell'Inter per Suning. Il Fair Play Finanziario è solo un freno per il calcio. De Laurentiis come Sordi, ma non.