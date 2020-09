Giornata Internazionale della Pace, Zanetti ambasciatore: milioni di persone connesse per la Pace (Di domenica 20 settembre 2020) Costruire una rete di persone desiderose di fondare il proprio vivere quotidiano sulla Pace, in un mondo ormai troppo troppo violento, dove si perde la vita per un nonnulla. Costruire una gigantesca piazza virtuale che gridi insieme dai quattro angoli del mondo “Pace”. E' questo lo scopo di “Hearthfulness – Purity Weaves Destiny”, organizzazione Internazionale senza scopo di lucro membro stabile del Dipartimento di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite, che insegna semplici tecniche di meditazione yogica con lo scopo di migliorare la qualità di vita. Oltre 13.000 istruttori certificati ogni giorno offrono gratuitamente queste semplici pratiche meditative, aiutando le ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Costruire una rete didesiderose di fondare il proprio vivere quotidiano sulla, in un mondo ormai troppo troppo violento, dove si perde la vita per un nonnulla. Costruire una gigantesca piazza virtuale che gridi insieme dai quattro angoli del mondo “”. E' questo lo scopo di “Hearthfulness – Purity Weaves Destiny”, organizzazionesenza scopo di lucro membro stabile del Dipartimento di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite, che insegna semplici tecniche di meditazione yogica con lo scopo di migliorare la qualità di vita. Oltre 13.000 istruttori certificati ogni giorno offrono gratuitamente queste semplici pratiche meditative, aiutando le ...

