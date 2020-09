Formazioni ufficiali Parma Napoli: Osimhen out, Cornelius-Inglese davanti (Di domenica 20 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21: Formazioni Parma Napoli Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Napoli, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/2021. Parma (4-3-1-2) – Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese. Allenatore: Gattuso Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Ecco le sceltedegli allenatori per il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-1-2) – Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka;. Allenatore: Gattuso(4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso Leggi su Calcionews24.com

