«È una riforma attesa da anni» e tutte le altre fake news della propaganda del Sì (Di domenica 20 settembre 2020) Se oggi chiedessimo a un cittadino incontrato per strada cosa voterà al referendum del 20 e 21 settembre la risposta probabilmente non sarebbe un Sì o un No, ma un’altra domanda: «Quale referendum?». E proprio il problema della sostanziale assenza di informazione e di dibattito su questo tema rende ancora più difficile un’impresa già in partenza tutt’altro che facile: ribaltare in poche settimane nell’opinione pubblica decenni di feroce antipolitica e di bieco antiparlamentarismo spesso cavalcato a fini elettorali da partiti e movimenti. Eppure se è vero che i social sono una specie di termometro dell’opinione pubblica sembra proprio che la madre di tutte le battaglie perse non sia poi così tanto persa, visto che il fronte trasversale, che include centrodestra, ... Leggi su linkiesta (Di domenica 20 settembre 2020) Se oggi chiedessimo a un cittadino incontrato per strada cosa voterà al referendum del 20 e 21 settembre la risposta probabilmente non sarebbe un Sì o un No, ma un’altra domanda: «Quale referendum?». E proprio il problemasostanziale assenza di informazione e di dibattito su questo tema rende ancora più difficile un’impresa già in partenza tutt’altro che facile: ribaltare in poche settimane nell’opinione pubblica decenni di feroce antipolitica e di bieco antiparlamentarismo spesso cavalcato a fini elettorali da partiti e movimenti. Eppure se è vero che i social sono una specie di termometro dell’opinione pubblica sembra proprio che la madre dile battaglie perse non sia poi così tanto persa, visto che il fronte trasversale, che include centrodestra, ...

marattin : E con una consigliera regionale che invita a votare si per “un sacco di ragioni che non vi dico perché vi annoiereb… - AlbertoBagnai : Certo, è vero, il MES in Europa nessuno lo ha chiesto tranne voi votando la risoluzione 126 del 29 luglio scorso (… - matteosalvinimi : Una sola parola: VERGOGNA! Riforma della “giustizia” e certezza della pena sono urgenti. - anpellizzari : RT @LaVeritaWeb: Emergono indiscrezioni sulla riforma del patto europeo. E, sorpresa, a farsi carico dei nuovi arrivati dovrà essere sempre… - gufastian : Tutti a difendere un parlamento fallace di una democrazia obsoleta in un sistema statalista che cerca di mantenere… -

Ultime Notizie dalla rete : una riforma La Scuola che vorremmo: indizi elementari per una riforma strutturale Basilicata24 Il partito dei vescovi vota No ed evoca la crisi di governo

«È una riforma voluta dal Movimento 5 Stelle che il Pd ha accettato per non fare cadere il governo confidano ma il mondo cattolico vuole allargare le maglie della democrazia, e non restringerle». Per ...

Referendum sul taglio dei parlamentari: le ragioni del Sì e del No, spiegate semplicemente

Referendum sul taglio dei parlamentari ed elezioni regionali 2020, si vota fino alle 23: la diretta Le ultime notizie sulle elezioni regionali e gli aggiornamenti in diretta sul referendum costituzion ...

Ancora troppe incertezze per le famiglie

Una scelta sofferta perché i bambini hanno bisogno di socializzare. Ma per le famiglie che non possono contare sull’aiuto dei nonni diventa sempre più difficile organizzarsi ed ecco che, quando uno de ...

«È una riforma voluta dal Movimento 5 Stelle che il Pd ha accettato per non fare cadere il governo confidano ma il mondo cattolico vuole allargare le maglie della democrazia, e non restringerle». Per ...Referendum sul taglio dei parlamentari ed elezioni regionali 2020, si vota fino alle 23: la diretta Le ultime notizie sulle elezioni regionali e gli aggiornamenti in diretta sul referendum costituzion ...Una scelta sofferta perché i bambini hanno bisogno di socializzare. Ma per le famiglie che non possono contare sull’aiuto dei nonni diventa sempre più difficile organizzarsi ed ecco che, quando uno de ...