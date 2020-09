Diritto all’oblio online: cos’è, come funziona e doveri (Di domenica 20 settembre 2020) Diritto all’oblio online: cos’è, come funziona e doveri Internet è un luogo allo stesso tempo virtuale e pubblico. In buona sostanza, è molto facile che sul web determinate notizie o informazioni sulla propria persona siano rese note ad un numero indeterminato di persone, con conseguente lesione del Diritto alla privacy e riservatezza. È chiaro che nei confronti di tale minaccia ad uno dei diritti fondamentali dell’individuo, la giurisprudenza non è stata inerte ed anzi ultimamente si sono registrati significativi contributi in tema di Diritto all’oblio online e relativa tutela. Di seguito vogliamo proprio occuparci di quest’ultimo Diritto: di che si tratta? ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 20 settembre 2020)all’oblio: cos’è,Internet è un luogo allo stesso tempo virtuale e pubblico. In buona sostanza, è molto facile che sul web determinate notizie o informazioni sulla propria persona siano rese note ad un numero indeterminato di persone, con conseguente lesione delalla privacy e riservatezza. È chiaro che nei confronti di tale minaccia ad uno dei diritti fondamentali dell’individuo, la giurisprudenza non è stata inerte ed anzi ultimamente si sono registrati significativi contributi in tema diall’oblioe relativa tutela. Di seguito vogliamo proprio occuparci di quest’ultimo: di che si tratta? ...

CobraDoMar : Hanno abolito il diritto all'oblio... ?? E io qui a rompermi i coglioni con questi coglioni... ?? ?? Avrano rinunci… - pordenonelegge : “Nella storia questi corpi usati e abusato non hanno diritto all’oblio. C’è sempre qualcuno che vuole sbatterlo in… - LiricoIl : @AndreaScanzi Tipico disturbo narcisistico della personalità. Il fatto che non ricorderemo quest’uomo per meriti gi… - PisoniFabio : @anthos555 @francescatotolo Anche molti politici presi con le mani nella marmellata lo fanno, dopo aver cambiato pa… - ecodaipalazzi : RT @reporterogero: Deindicizzazione dei dati personali, il diritto all’oblio si arricchisce di contenuti diversi -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto all’oblio Caserta, dopo lo sfogo di Miccolo sull'assessore Piazza, il PSI minaccia di portare in tribunale il Coordinator di SpC che risponde: Felice di essere portato in Tribunale dal Psi, così Piazza potrà spiegare le sue parole a un magistrato l'eco di caserta