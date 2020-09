"Con buona pace di Mattarella". Bisignani, attacco al Colle: "Perché dobbiamo votare No” (Di domenica 20 settembre 2020) “votare No è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e per mandare a casa questo governo di azzeccagarbugli e dilettanti allo sbaraglio”. Così Luigi Bisignani ha spiegato sulle colonne de Il Tempo la sua posizione sul referendum sul taglio dei parlamentari. L'attacco dell'ex faccendiere è durissimo nei confronti del Pd: “I padri nobili del comunismo si staranno rivoltando nella tomba nell'assistere alla mancanza di visione e inconsistenza del Pd”. Ma soprattutto Bisignani se la prende con Sergio Mattarella Perché oggi in Italia le leggi le fa Giuseppe Conte, che “riesce a farle passare con la formula dei famigerati dpcm o il ‘salvo intese', sull'assunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) “No è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e per mandare a casa questo governo di azzeccagarbugli e dilettanti allo sbaraglio”. Così Luigiha spiegato sulle colonne de Il Tempo la sua posizione sul referendum sul taglio dei parlamentari. L'dell'ex faccendiere è durissimo nei confronti del Pd: “I padri nobili del comunismo si staranno rivoltando nella tomba nell'assistere alla mancanza di visione e inconsistenza del Pd”. Ma soprattuttose la prende con Sergio; oggi in Italia le leggi le fa Giuseppe Conte, che “riesce a farle passare con la formula dei famigerati dpcm o il ‘salvo intese', sull'assunto ...

La prima reazione di Beppe Marotta è all’insegna della prudenza: «Aspettiamo il decreto della presidenza del Consiglio», dice in omaggio alla sua proverbiale diplomazia commentando l’apertura di ieri ...

Dopo sette mesi si torna al giocare al PalaPerucatti: ad affrontarsi in amichevole Virtus Siena e Costone Siena, entrambe al primo test stagionale. Per poter disputare la partita entrambe le squadre e ...

Sono entrambi «padroni» del loro partito, sono entrambi un «dono di Dio» (questo è il significato del loro nome) ma domani, 21 settembre, solo uno potrà festeggiare davvero il proprio onomastico. Per ...

