Calciomercato Inter | tra l' arrivo di Vidal ed il sogno Kanté | GdS

DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - Inter : ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - DiMarzio : #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 - FilippoRocchi1 : ??? Chiuso #ArturoVidal all'#Inter. Lunedì visite mediche e firma del contratto, biennale con 6 milioni all'anno… - passione_inter : GdS - Dopo Godin, anche Candreva si prepara all'addio: conteso da tre club, l'Inter preme - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Mario Balotelli ha acceso gli animi della popolazione di Piazza Armerina, in Sicilia, durante una mini vacanza che si è concesso in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Gli abitanti hanno ...Per una volta tanto tutti sono d’accordo, le notizie che rimbalzano da qualche minuto parlano tutte la stessa lingua. Inter e Cagliari hanno trovato l’accordo per Godin, il difensore uruguaiano pure, ...L’uruguaiano, infatti, sarà la prima cessione in casa Inter ad essere perfezionata sul mercato, permettendo un risparmio complessivo di circa 5,5 milioni di euro (il suo ingaggio annuale). Al ...