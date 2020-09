Buon compleanno Belén Rodrìguez Sophia Loren | Loredana Berté …

(Di domenica 20 settembre 2020)Berté, Belén Rodrìguez… …Marco Vicario, Filippo Berselli, Vinicio Albanesi, Giancarlo Pasinato, Antonio Mastrapasqua, Roberto Rosso, Filippo Piccone, Asia Argento, Juan Pablo Montoya, Diego Sinagra, Francesco Gergati, Gabriele Moroni, Alfredo Balloni, Stefano Gentile, Angelo Pardo… Oggi 20 settembre compiono gli anni: Claudio Bertieri, critico cinema e pubblicitario; Bruno Ghezzani, ex calciatore; Luciano Paolicchi, politico; Marco Vicario, attore, regista, sceneggiatore; Franco Rosi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Pietro Podestà, ex calciatore;, attrice, cantante; Vincenzo Trantino, politico, avvocato; Guido Roncarati, allenatore di calcio; Nereo Svara, ex ...

NetflixIT : Buon compleanno @AleBorghi_, siamo felici che tu sia nato ?? - OfficialSSLazio : ?? Bomber. Capitano. Leggenda. ?? Buon compleanno, Tommy-gol! - ItalianAirForce : Buon compleanno al Maresciallo Pilota Gerardo Maddaloni che oggi compie 100 anni! Un anno fa ci ha emozionato e fa… - PrestaLucio : RT @ArcobalenoTre: Auguri di buon compleanno ???????? a @belenrdguez da parte di tutti noi. Che sia un nuovo Anno pieno di gioia. - Whiskastz : Buon compleanno a me per i miei 18 anni portati benissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Il Capoluogo

Loredana Bertè è a Verissimo per la vigilia del suo compleanno: la mitica regina del rock italiano compie ben 70 anni il 20 settembre 2020, ma non li dimostra affatto. Un traguardo importante per uno ...L’AQUILA – Impennata dei decessi per coronavirus in Italia: sono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30.Il buongiorno ai lettori lo porge Rina Spigarelli, che domani compie gli anni. Tantissimi auguri di buon compleanno dalla mamma e dalle sorelle. Oggi festeggia il suo compleanno Sergio Campetella. Un ...